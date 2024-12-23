Sağlık Bakanlığı 3 Sağlık Uzman Yardımcısı Alım İlanını Duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 3 Sağlık Uzman Yardımcısı Alım İlanı Yayınladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesine, İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında istihdam etmek üzere 3 sağlık uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Başvuru Süreci

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolar için özel bir yarışma sınavı gerçekleştirileceği belirtildi. Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 27 Aralık Cuma günü sona erecek.

Adayların Şartları

Adayların başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için, aşağıdaki şartları sağlamaları gerekli:

En az 4 yıllık eğitim veren ohfakültelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat veya işletme fakültelerinden mezun olmaları ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası bir yükseköğretim kurumuna sahip olmaları.

ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) minimum 70 puan almış olmaları.

almış olmaları. Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları.

Sınav Değerlendirmesi

Yarışma sınavı, tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Nihai başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre belirlenecektir. Sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.