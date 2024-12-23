DOLAR
35,15 -0,07%
EURO
36,68 0%
ALTIN
2.964 0,14%
BITCOIN
3.338.942,78 0,55%

Sağlık Bakanlığı 3 Sağlık Uzman Yardımcısı Alım İlanını Duyurdu

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki birimlerinde istihdam etmek üzere 3 sağlık uzman yardımcısı alacak. Başvurular 23-27 Aralık'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 00:53
Sağlık Bakanlığı 3 Sağlık Uzman Yardımcısı Alım İlanını Duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 3 Sağlık Uzman Yardımcısı Alım İlanı Yayınladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesine, İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında istihdam etmek üzere 3 sağlık uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Başvuru Süreci

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolar için özel bir yarışma sınavı gerçekleştirileceği belirtildi. Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 27 Aralık Cuma günü sona erecek.

Adayların Şartları

Adayların başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için, aşağıdaki şartları sağlamaları gerekli:

  • En az 4 yıllık eğitim veren ohfakültelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat veya işletme fakültelerinden mezun olmaları ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası bir yükseköğretim kurumuna sahip olmaları.
  • ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) minimum 70 puan almış olmaları.
  • Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları.

Sınav Değerlendirmesi

Yarışma sınavı, tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Nihai başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre belirlenecektir. Sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek
2
Sağlık Bakanlığı 3 Sağlık Uzman Yardımcısı Alım İlanını Duyurdu
3
Bakan Fidan ve Suriye'nin Yeni Lideri Şera, Kasyun Dağı'nda Şam panoraması izledi
4
23 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM Başkanı Kurtulmuş Konferansa Katılıyor
5
Halep'te İhtişamlı Konser: Binlerce Kişi Eğlenceye Akın Etti
6
İstanbul’da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto
7
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı