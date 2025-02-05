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Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği uygulamalarını yeniden revize ederek, hekimlerin tercihlerini genişletti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:54
Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme

Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekimliği Genelgesi Revizyonu

Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" genelgesini revize etti. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri, aynı il içerisinde herhangi bir sınırlama olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecekler.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yeni düzenlemenin taşra teşkilatlarına duyurulduğu belirtildi. Önceki durumda, devlet hizmet yükümlülüğüyle atanan aile hekimleri, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından yalnızca aynı düzeyde veya daha alt düzeydeki ilçelerdeki aile hekimliği birimlerini tercih edebilirken, bu yeni güncelleme ile seçenekleri genişletilmiştir.

Ayrıca, daha önce 3+1 sözleşmeli olarak bilinen 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşirelerin aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışmasının önü açılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında bu konuda da detaylara yer verildi.

Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde veya feshedildiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme ile yeniden sözleşme yapabiliyorken, yapılan yeni düzenlemeyle, sözleşmesi yenilenmeyen, feshedilen veya kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamında dâhil olabileceklerdir.

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