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Sağlık Bakanlığı'ndan Asistan Kadroları İddialarına Yanıt

Bakanlık, asistan kadrolarının düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:22
Sağlık Bakanlığı'ndan Asistan Kadroları İddialarına Yanıt

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan asistan kadrolarının yarıya düşürüldüğü yönündeki iddiaları reddetti. Bakanlık, Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler arasındaki kontenjan dağılımını net bir şekilde açıkladı.

Kadro Dağılımında Değişiklikler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 ve 2024 yılları karşılaştırıldığında, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarında toplamda %21 oranında bir azaltma gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, Türk öğrencilere tahsis edilen kontenjanların yalnızca %10'unun yabancı öğrencilere açıldığı hatırlatıldı.

Dezenformasyona Karşı Mücadele

"Bakanlık olarak kurumlarımıza yönelik bu tür asılsız haber ve iftiralarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu tür mesnetsiz iddialara itibar etmemelerini rica ediyoruz," ifadeleriyle sağlanan açıklama, asistanlık kadrosunun güvenliği ve düzeninin önemini vurguladı.

Tablolarla Desteklenmiş Bilgiler

Ayrıca, Bakanlığın açıklamasında konuya dair iki ayrı tabloya yer verildiği belirtildi. Bu tablolar, kadro dağılımındaki durumu net bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Sağlık sistemini güçlendirmek ve müstakbel meslektaşların beklentilerini karşılamak için sürdürülen çabalar bitmek bilmeden devam etmektedir.

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