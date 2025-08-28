DOLAR
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Randevu Çetesi' İddialarına Yanıt: MHRS'te Zafiyet Yok

Sağlık Bakanlığı, MHRS'te sistemsel zafiyet bulunmadığını açıkladı; güvenlik önlemleri sürekli uygulanıyor ve vatandaşlar resmi kanalları kullanmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:10
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Randevu Çetesi' iddialarına yanıt: MHRS'te zafiyet yok

Açıklama ve alınan güvenlik önlemleri

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz randevu alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı NSosyal hesabından yapılan açıklamada söz konusu haber ve paylaşımlara tepki gösterildi.

MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. Açıklamada, MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirlerinin sürekli olarak alınmakta ve güncellendiği vurgulandı.

Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Bakanlık, bu koruma katmanlarının sürekli izleme ve güncelleme ile desteklendiğini belirtti.

Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları, 'Ücret karşılığında randevu alma' vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir.

Bakanlık ayrıca, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli olarak geliştirmektedir ifadesini kullandı.

