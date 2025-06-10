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Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı Yapıldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, sağlık sisteminin küresel bir parça olduğunu vurguladı ve tanıtımın önemine değindi.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 13:55
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı Yapıldı

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı Yapıldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye'nin sağlık sisteminin küresel sağlık alanında önemli bir rol oynadığını belirterek, “Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten yeni bir modelle sağlık sistemini geliştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalıştay, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği” konularında gerçekleştirildi. Toplantıya bakanlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Sağlık Alanında Yeniliklerin Önemi

Kırbıyık, sağlığın insan hayatını etkileyen en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, sağlık sektörünün hızlı bir gelişim gösterdiğini ve yeniliklere açık olduğunu aktardı. “Sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin doğru yapılması, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi açısından kritik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta son 23 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Kırbıyık, tanıtım faaliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olmasına büyük önem verildiğini de ifade etti.

Sağlık Turizmi ve Dijital İletişim

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, küresel sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümle birlikte sağlık turizmine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. “Bu değişim, mevcut yönetmeliklerin güncellenmesini zaruri kılıyor.” şeklinde konuştu.

Güven Temeline Dayalı Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu ise, sektörle ilgili mevzuatları geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü dile getirerek, “Doğru bilgiye erişim, vatandaşların bilinçli tercihler yapması için çok önemlidir.” dedi.

Çalıştayda katılımcılara Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme...

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği"ne ilişkin çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık (sağ 2), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu (sol 2), Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver (sağda) de katıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme...

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği"ne ilişkin çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık (sağ 2), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu (sol 2), Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver (sağda) de katıldı.

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