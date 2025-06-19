DOLAR
39,56 -0,1%
EURO
45,52 -0,3%
ALTIN
4.288,2 -0,26%
BITCOIN
4.151.265,31 0,04%

Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi Yeniden Yayında: Tütün Kullanımında Artış Alarmı

'Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi', tütün kullanımındaki artışa dikkat çekmek amacıyla yeniden yayın hayatına başladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:41
Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi Yeniden Yayında: Tütün Kullanımında Artış Alarmı

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı mücadele amacıyla yeniden yayın hayatına başlayan "Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi"nin (Turkish Journal of Tobacco Control) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda; tütün kullanımı, tütün nedeniyle ölümler, tütün kullanımının önlenme yöntemleri ve ekonomik tehditler gibi konular ele alındı.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de 2008 ve 2012 yılları arasında tütünle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirtti ve bu başarıların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerinin olduğunu vurguladı. Ancak son yıllarda tütün kullanımında yaşanan artışa dikkat çekerek, "Özellikle genç kızlarda ve kadınlarda tütün kullanımı oranları artıyor. 2012'de yüzde 27'lere düşen tütün kullanma oranı, şu anda yüzde 36'lara ulaşmış durumda. Bu alarm sebebiyle yeni politikalar geliştirmek ve gençlere yönelik eylem planları oluşturmak gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, derginin ilk olarak 1994 yılında yayın hayatına başladığını hatırlatarak, o dönemki yasal düzenlemelerin tütünle mücadelede önemli kazanımlar sağladığını vurguladı. Derginin neden tekrar yayına geçtiğini ise sigara kullanım oranlarının artmasıyla açıkladı. Açık, sigara mücadelesi konusunda yürütülen çalışmalara dernek üyeleri ve akademisyenlerle birlikte aktif olarak devam edeceklerini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün endüstrisine karşı mücadelenin önemini vurguladığı konuşmasında, son yıllardaki tütün kontrolünde sağlanan başarıların ardından 2013 yılı itibarıyla tütün endüstrisinin artan saldırılarının kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. Ergüder, "2013'ten itibaren sigara kullanımı çok hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle genç kadınlar ve çocuklardaki artış kaygı verici," dedi.

Eski TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, her yıl 100 binden fazla insanın sigara yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Bir pandemi döneminde 50 bin insan kaybettik ama sigarayla bir yılda 100 bin insanı kaybetmek, bir alarmdur," açıklamasında bulundu.

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı yürütülen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla...

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı yürütülen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeniden yayın hayatına başlayan "Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi"nin (Turkish Journal of Tobacco Control) tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ (sol 2), Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık (solda) ve TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Eski Başkanı Cevdet Erdöl (sağ 2) de katıldı.

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı yürütülen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla...

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı yürütülen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeniden yayın hayatına başlayan "Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi"nin (Turkish Journal of Tobacco Control) tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ (sol 2), Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık (solda) ve TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Eski Başkanı Cevdet Erdöl (sağ 2) de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'deki Ortaokul Öğrencileri Gastronomi Serasında Turşu Yapmayı Öğreniyor
2
TBMM'de Enerji ve Maden Düzenlemeleri Tartışma Konusu
3
Manisa Alaşehir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale
4
Mersinli Mühendis Kızı İçin Kayak Simülasyonu Tasarladı
5
Bakan Kacır: Türkiye, Uzayda Güçlü ve Bağımsız Bir Oyuncu Olacak
6
Tekirdağ'ın Tescilli Yapıncak Asma Yaprağında Hasat Süreci Başladı
7
Bakü'de TDT Hakimler Konseyi Başkanları Toplandı

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor