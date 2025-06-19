Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi Yeniden Yayında: Tütün Kullanımında Artış Alarmı

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı mücadele amacıyla yeniden yayın hayatına başlayan "Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi"nin (Turkish Journal of Tobacco Control) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda; tütün kullanımı, tütün nedeniyle ölümler, tütün kullanımının önlenme yöntemleri ve ekonomik tehditler gibi konular ele alındı.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de 2008 ve 2012 yılları arasında tütünle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirtti ve bu başarıların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerinin olduğunu vurguladı. Ancak son yıllarda tütün kullanımında yaşanan artışa dikkat çekerek, "Özellikle genç kızlarda ve kadınlarda tütün kullanımı oranları artıyor. 2012'de yüzde 27'lere düşen tütün kullanma oranı, şu anda yüzde 36'lara ulaşmış durumda. Bu alarm sebebiyle yeni politikalar geliştirmek ve gençlere yönelik eylem planları oluşturmak gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, derginin ilk olarak 1994 yılında yayın hayatına başladığını hatırlatarak, o dönemki yasal düzenlemelerin tütünle mücadelede önemli kazanımlar sağladığını vurguladı. Derginin neden tekrar yayına geçtiğini ise sigara kullanım oranlarının artmasıyla açıkladı. Açık, sigara mücadelesi konusunda yürütülen çalışmalara dernek üyeleri ve akademisyenlerle birlikte aktif olarak devam edeceklerini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün endüstrisine karşı mücadelenin önemini vurguladığı konuşmasında, son yıllardaki tütün kontrolünde sağlanan başarıların ardından 2013 yılı itibarıyla tütün endüstrisinin artan saldırılarının kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. Ergüder, "2013'ten itibaren sigara kullanımı çok hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle genç kadınlar ve çocuklardaki artış kaygı verici," dedi.

Eski TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, her yıl 100 binden fazla insanın sigara yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Bir pandemi döneminde 50 bin insan kaybettik ama sigarayla bir yılda 100 bin insanı kaybetmek, bir alarmdur," açıklamasında bulundu.

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı yürütülen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeniden yayın hayatına başlayan "Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi"nin (Turkish Journal of Tobacco Control) tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ (sol 2), Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık (solda) ve TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Eski Başkanı Cevdet Erdöl (sağ 2) de katıldı.

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı yürütülen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeniden yayın hayatına başlayan "Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi"nin (Turkish Journal of Tobacco Control) tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ (sol 2), Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık (solda) ve TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Eski Başkanı Cevdet Erdöl (sağ 2) de katıldı.