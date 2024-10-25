SAHA EXPO'da Yerli ve Milli Savunma Ürünleri Tanıtımı

SAHA EXPO 2023: Yerli ve Milli Savunma Sanayisi Ürünleri Tanıtılıyor

Yerli ve milli savunma ürünlerinin tanıtımının devam ettiği SAHA EXPO etkinliği, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak bilinen SAHA İstanbul'un çabalarıyla gerçekleştirilmektedir.

Etkinliğin Destekçileri

Bu önemli organizasyon, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 6 farklı bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenmektedir.

Promec'in Yenilikçi Çözümü

Promec Mekanik İş Geliştirme Müdürü Ergün Ümitcan, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Afet döneminde kullanılabilmesi için mobil gözetleme sistemini araç üstüne entegre ettik," diyerek yeni ürünlerinin önemine vurgu yaptı.