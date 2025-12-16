Sahneye Renk Geldi ile 150 Çocuk Tiyatroyla Buluştu

Sahneye Renk Geldi: 150 Çocuk Devlet Tiyatrosu'nda Sanatla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sahneye Renk Geldi projesi kapsamında, 150 çocuk Devlet Tiyatrosu'nda sanatla buluştu. Proje, çocuklara sahne sanatlarını yakından tanıma ve tiyatro dünyasını keşfetme fırsatı sundu.

Etkinlik detayları

Çocuklar etkinlikte Karagöz ve Hacivat gösterisini izleyerek geleneksel gölge oyununun eğlenceli dünyasına adım attı. Gösterinin ardından tiyatro atölyelerini gezen çocuklar, sahne arkasındaki üretim sürecini yerinde inceledi.

Gezide çocuklar dekor atölyesi, kostüm (terzi) bölümü ve kuaför birimini ziyaret ederek sahne hazırlıklarının nasıl yapıldığına dair bilgi aldı. Bu deneyim, sanatın sahnenin ötesinde emek ve ekip çalışmasıyla ortaya çıktığını gösterdi.

Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sahneye Renk Geldi projemizle 150 çocuğumuzu sanatla buluşturduk. Çocuklarımızın kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunan bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Sanatla büyüyen her çocuk, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerler."

Program sonunda Erzurum Devlet Tiyatrosu İl Müdürü Akın Sarıoğlu ve oyuncuların katılımıyla düzenlenen söyleşide Sarıoğlu, çocukları tiyatro ile erken yaşta tanıştırmanın önemine dikkat çekerek sanatın hayal gücünü ve özgüveni geliştirdiğini vurguladı.

"Sahneye Renk Geldi" projesi, çocukların yoğun ilgisi ve yüzlerindeki mutlulukla tamamlanırken, benzer sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

