DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.785.308,58 1,58%

Sakarya D-650'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı, Trafik 2 Saat Durdu

Sakarya D-650 kara yolunda 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 12 kişi hafif yaralandı; yol yaklaşık 2 saat kapandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:53
Sakarya D-650'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı, Trafik 2 Saat Durdu

Sakarya D-650'de Zincirleme Kaza: 12 Kişi Hafif Yaralandı

Kaza Kumbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi

Sakarya D-650 kara yolu Bilecik istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkiinde, 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil olmak üzere çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, kazaya karışan araçların kaldırılması nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı; yapılan çalışma sonrası trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

SAKARYA D-650 KARA YOLUNDA 2 TIR, 1 MİDİBÜS, 1 KAMYONET VE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME...

SAKARYA D-650 KARA YOLUNDA 2 TIR, 1 MİDİBÜS, 1 KAMYONET VE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 12 KİŞİ YARALANDI.

SAKARYA D-650 KARA YOLUNDA 2 TIR, 1 MİDİBÜS, 1 KAMYONET VE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İzmir Valiliğini Ziyaret Etti
2
Isparta Şarkikaraağaç'ta 9 Metrelik Düşüş: Hurşit Şimşek Hayatını Kaybetti
3
Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı
4
Bilecik'te Direksiyon Sınavında Kaza: 4 Yaralı
5
Sakarya D-650'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı, Trafik 2 Saat Durdu
6
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
7
Bondi Plajı'ndaki Silahlı Saldırıda Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama