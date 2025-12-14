Sakarya D-650'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı, Trafik 2 Saat Durdu

Sakarya D-650'de Zincirleme Kaza: 12 Kişi Hafif Yaralandı

Kaza Kumbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi

Sakarya D-650 kara yolu Bilecik istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkiinde, 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil olmak üzere çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, kazaya karışan araçların kaldırılması nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı; yapılan çalışma sonrası trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

