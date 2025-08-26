Sakarya'da 30 milyonluk kuyumcu soygunu davası devam ediyor

Sakarya'da 30 milyon liralık kuyumcu soygunu davası devam ediyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kuyumcudan 30 milyon lira değerinde hırsızlık yapılmasına ilişkin davanın duruşması devam etti. Toplam 7 sanıktan 6'sı tutuklu, 1'i ise firari durumda yargılanıyor.

Duruşmada konuşulanlar

Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi salonundaki teknik aksaklık nedeniyle duruşma, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar E.İ, B.Ç.S, E.İ, G.F, G.S ve A.D. bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Müşteki F.M.A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan müşteki F.M.A., önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve "mağduriyetlerinin devam ettiğini" belirtti.

Sanık B.Ç.S, kuyumcu dükkanının 1998'de de iş yeri sahibinin oğulları tarafından soyulduğunu iddia ederek, olayı cezaevinden birinin bildiğini, bu ismi dilekçeyle mahkemeye göndereceğini anlattı. B.Ç.S, bu olayda da iş yeri sahibinin birileriyle anlaşmış olabileceğini savunarak, arada kendilerinin mağdur olduğunu ifade etti. Sağlık sorunları olduğunu belirten B.Ç.S, tahliyesini talep etti.

Firari sanık H.E. ile kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen sanık E.İ. ise duruşmada, "Dilekçede belirttiğim konular var, onlar araştırılsın. Ayrıca tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Bu çok kolay meydana gelmiştir, muhtemelen anlaşılmış iştir. Sigorta yoktur. Geçmişte sigortasının olup olmadığının araştırılmasını istiyorum. Çalışanları yeni işe girmiş." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık E.İ. de önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "Emniyette ve savcılıkta, Kağıthane'den neden çıkarak Kurtköy'e geldiğim, altın dolu çantaları aldığım soruldu. Ben de böyle bir şey olmadığını söyledim. Telefonum size verildi kayıtların geldiğini düşünüyorum." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanıklar G.F, G.S ve A.D. de haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme kararları

Hakim, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Müştekilerin katılma talepleri kabul edildi ve iş yerinin sigortasının olup olmadığının araştırılması için müzekkere yazılmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.

Süreç

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenlenmiş, şüpheliler E.İ, A.D, B.Ç.S, G.F, G.S ve E.İ. tutuklanmıştı. Şüpheli H.E. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, iştirak halinde "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 sanığın 11 yıl 10 aydan 29'ar yıla, 3 sanığın ise 6 yıl 7 aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.