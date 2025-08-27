DOLAR
41,03 0,01%
EURO
47,6 0,57%
ALTIN
4.457,85 0,34%
BITCOIN
4.554.281,37 0,31%

Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı — Karasu, Kocaali ve Kaynarca

Olumsuz hava ve güçlü akıntılar nedeniyle Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girişler, kaymakamlık kararlarıyla yasaklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:49
Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı — Karasu, Kocaali ve Kaynarca

Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde tedbir

Sakarya'da etkili olan olumsuz hava şartları ve güçlenen akıntılar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, kaymakamlıkların aldığı kararlar doğrultusunda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, plajlardaki bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor ve gerekli güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Yetkililer, hava koşulları düzelene kadar vatandaşların sahillerde dikkatli olmalarını ve alınan yasak kararına uymalarını istiyor.

İLGİLİ HABERLER

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü
3
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
4
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi
6
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi
7
ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava