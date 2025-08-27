Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı
Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde tedbir
Sakarya'da etkili olan olumsuz hava şartları ve güçlenen akıntılar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.
Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, kaymakamlıkların aldığı kararlar doğrultusunda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, plajlardaki bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor ve gerekli güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Yetkililer, hava koşulları düzelene kadar vatandaşların sahillerde dikkatli olmalarını ve alınan yasak kararına uymalarını istiyor.