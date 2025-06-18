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Sakarya'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ve motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 09:38
Sakarya'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası Can Aldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkiinde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

İddiaya göre, far ve stop lambası yanmadığı belirtilen yabancı uyruklu Ahmed Al S. (38) yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobil, yarış yaptıkları öne sürülen motosikletlerle çarpıştı. Çarpışma, Sıtkı G. tarafından kullanılan 10 AFM 241 plakalı motosiklet ve Burak M.G'nin (25) kullandığı 35 BTN 712 plakalı motosiklet ile pek çok maddi hasara yol açtı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yola devrildi. Burak M.G’nin kullandığı motosiklet alev alırken, Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ikiye bölündü. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahale etmesiyle söndürülen yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Sıtkı G'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı olan otomobil sürücüsü Ahmed Al S. ve yanındaki M.A.S. (14) ile Burak M.G, Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırıldı.

Maalesef, hastanede tedaviye alınan Ahmed Al S. da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu feci kaza, yerel halkta büyük üzüntü yarattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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