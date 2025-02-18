Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde F.A'nın evine başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1200 fişek, 300 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 elektroşok cihazı bulundu. Olayla ilgili olarak F.A. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı F.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Sakarya'da kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 14 ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 14 ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.