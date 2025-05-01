Sakarya'da Kanadı Ampute Edilen Puhu Kuşu Koruma Altında

Sakarya'da Yaralı Puhu Kuşu Koruma Altında

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan bir puhu kuşu, kanadı ampute edilerek hayvanat bahçesinde koruma altına alındı. Kırsal bir yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlar, yaralı kuşun durumunu fark ettikten sonra durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine ulaştı ve yaralı puhu kuşunu güvenli bir şekilde teslim aldı. Yara tespit edilen kanat, veteriner kliniğine götürüldü ve burada yapılan muayenenin ardından tek kanadı ampute edildi.

Veteriner Hekimden Açıklama

Özel hayvanat bahçesinde koruma altına alınan puhu kuşunun bakımları uzman veteriner hekimi Oğuz Kaan Güral tarafından yapılacak. Güral, puhu kuşunun ampute edilen kanadı nedeniyle özel bir bakıma muhtaç olduğunu belirterek, "Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Bundan sonraki hayatında da puhu kuşumuza elimizden geldiğince iyi bakacağız. Onun hayatını kurtardığımız için çok mutluyuz." şeklinde ifade etti.

Hayvanat bahçesinde, puhu kuşunun bakımına büyük önem verilecek ve onun sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli tüm şartlar sağlanmış olacak.

Sakarya'da yaralı halde bulunan ve kanadı ampute edilen puhu kuşu, yaşamının kalanını hayvanat bahçesinde sürdürecek.

Sakarya'da yaralı halde bulunan ve kanadı ampute edilen puhu kuşu, yaşamının kalanını hayvanat bahçesinde sürdürecek.