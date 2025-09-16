Sakarya'da karısını öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık İskender K., maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talepleri ile delil talepleri tartışıldı.

Duruşma detayları

Söz verilen müşteki vekilleri, dosyada eksiklerin bulunduğunu belirterek bunların tamamlanmasını talep etti. Sanık müdafi ise HTS kayıtlarının dosyaya girdiğini, maktul Simge K.'nin tanık Ç.K. ile irtibatta olduğuna ilişkin bulgular bulunduğunu savunarak, bu hususlarda bilirkişi incelemesi yapılmasını ve HTS kayıtlarının dosyaya alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının dosyaya alınması talebini reddetti, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine ve eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, İskender K. (43), polise giderek eşi Simge K. (31)'yi Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söyledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki araştırmasında, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulundu. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.