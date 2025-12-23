Sakarya'da Kışın Şifası: Boza Tezgahlarda

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği bozanın imalatından tezgahlara uzanan yolculuğu Sakarya'da başladı. Hem lezzeti hem de bağışıklık dostu özellikleriyle dikkat çeken boza, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Üretim ve içerik

Talat Pehlivan, kentte 20 yılı aşkın süredir boza üretimi yaptığını belirterek yapım sürecini anlattı. Bozanın yapımında mısır unu, az miktarda buğday unu, şeker, su ve zerdeçal kullanılıyor ve mevsimlik bir içecek olarak kış aylarında tercih ediliyor.

Sağlık faydaları

Pehlivan, bozanın yüksek vitamin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve soğuk algınlığına iyi geldiğini söyledi. Ayrıca bozanın kanser, iltihaplı hastalıklar, mantar hastalıkları ve bağırsaktaki rahatsızlıklara iyi geldiği, emziren annelerin süt oranını artırdığı da belirtiliyor.

Muhafaza ve satış

Bozanın ideal saklama sıcaklığının 7 derece olduğunu vurgulayan Pehlivan, yaz aylarında muhafazasının zorlaşması nedeniyle tadında ekşime ve pütürlenme görülebileceğini, bu yüzden kışın tüketiminin uygun olduğunu ifade etti.

Turhan Şen ise bozanın tazeliğini korumak için ürünün mermer haznelerde satışa sunulduğunu aktardı. Mermerin soğuk tutma özelliği sayesinde bozanın hemen mayalanmasının ve asit üretmesinin engellendiğini ve estetik açıdan da mermerin tercih edildiğini belirtti. Serin ortamda saklandığında bozanın tüketim ömrü yaklaşık 10 gün olup satış fiyatı kilogramı 130 lira olarak açıklandı.

