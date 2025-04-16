Sakarya'da Motosikletle Çarpışan Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan üzücü bir kaza, motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Güneşler Mahallesi Karasu Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, C.K. idaresindeki 54 AKJ 232 plakalı motosiklet, S.S'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, durumu acil olarak değerlendirdi. Sağlık personelinin yaptığı muayenede, bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü ise, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.