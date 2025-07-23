Sakarya'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Sakarya'da Yangınla Mücadelede Yoğun Çaba

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Geyve Ormanı içinde meydana gelen yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangın, Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sivil arama kurtarma dernekleri ile ilçe belediyelerinden ekipler sevk edildi.

Mücadele Zorlu Arazide Sürüyor

Dik ve eğimli arazide yangınla mücadele güçlükle yürütülmektedir. Bu nedenle, yangın söndürme uçakları ve helikopterler de bölgeye yönlendirildi.

Ulaşımda Güncellemeler

Bölgede yangın nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu, Adapazarı yönünde ulaşıma açıldı. Bilecik istikametinde ise trafik akışı kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Mahallede Tedbirler Alındı

Nuruosmaniye Mahallesi, tedbir amaçlı olarak boşaltılmış durumda. Mahalle sakinlerinden Birol Yıldırım, evlerde kimsenin olmadığını belirtti ve müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Mahalle Sakinlerinin Müdahalesi

Yangının bir evin bitişiğindeki otluk alana sıçraması üzerine, mahalle sakinleri duruma müdahale etti. Helikopter desteğiyle alevlerin yayılması engellendi.

Devam Eden Çalışmalar

Yangının söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan devam ediyor. Çalışmalara 4 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi ve 84 personel destek veriyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.