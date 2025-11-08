Sakarya'da patpat kazası: 2 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti, ablası ağır yaralı

Sakarya'da patpat kazası: 2 yaşındaki Eslem yaşamını yitirdi

Olayın detayları ve soruşturma

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tarım aracı olarak tabir edilen patpatın çarpması sonucu iki kardeş ağır yaralandı. Olayda Eslem Ayaz (2) hayatını kaybederken, ablası N.A. (6) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan A.T. (12) idaresindeki araç, oyun oynayan kardeşlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuklar için ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından yaralı kardeşler Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Eslem Ayaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan N.A. ise tedavi edilmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası küçük patpat sürücüsü A.T., Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

