Sakarya'da patpat kazası: 2 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti, ablası ağır yaralı

Akyazı Dokurcun'da patpatın çarptığı iki kardeşten 2 yaşındaki Eslem yaşamını yitirdi; 6 yaşındaki ablası ağır yaralı, 12 yaşındaki sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 01:48
Sakarya'da patpat kazası: 2 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti, ablası ağır yaralı

Sakarya'da patpat kazası: 2 yaşındaki Eslem yaşamını yitirdi

Olayın detayları ve soruşturma

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tarım aracı olarak tabir edilen patpatın çarpması sonucu iki kardeş ağır yaralandı. Olayda Eslem Ayaz (2) hayatını kaybederken, ablası N.A. (6) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan A.T. (12) idaresindeki araç, oyun oynayan kardeşlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuklar için ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından yaralı kardeşler Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Eslem Ayaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan N.A. ise tedavi edilmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası küçük patpat sürücüsü A.T., Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN FECİ KAZADA, 12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN KULLANDIĞI TARIM...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN FECİ KAZADA, 12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN KULLANDIĞI TARIM ARACI OLARAK TABİR EDİLEN PATPAT KÜÇÜK YAŞTAKİ İKİ KARDEŞE ÇARPTI. KAZADA 2 YAŞINDAKİ ESLEM AYAZ YAŞAMINI YİTİRİRKEN, 6 YAŞINDAKİ ABLASI AĞIR YARALANDI. KÜÇÜK YAŞTAKİ PATPAT SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN FECİ KAZADA, 12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN KULLANDIĞI TARIM...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Parkta Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki M.B. Yaralandı
2
Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti
3
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
4
nubia Neo 3 5G Turkcell'de — Kasım Kampanyasıyla 5G'ye Hazırlık
5
Kilis'te Jandarmadan Alkol Denetimi
6
DPÜ'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Hamza Üstünkaya için Anma Töreni

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı