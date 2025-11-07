Sakarya'da Sağlıkta Yeni Dönem: Ameliyatlar İlçelere Taşınıyor

Sakarya'da ameliyat ve doğum hizmetleri ilçe hastanelerine yayılıyor; Sapanca, Pamukova, Karasu, Serdivan, Geyve ve Hendek'te yeni uygulamalar başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:35
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluğu azaltma ve sağlık hizmetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında, ameliyatlar ve doğum hizmetleri şehir genelindeki ilçe hastanelerine yayılıyor.

Sapanca: Genel cerrahide yeniden ameliyat dönemi

Sapanca Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Kliniğinde ameliyatlar yeniden başladı. Sapanca Kaymakamı Arda Yazıcı ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir hastaneyi ziyaret ederek ameliyathane ve kliniklerde incelemelerde bulundu ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pamukova: Doğum hizmetleri ve anne eğitimi

Pamukova Devlet Hastanesi'nde uzman kadrosunun genişlemesiyle sezaryenle sağlıklı doğum başarıyla gerçekleştirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminde hizmete alınan gebe eğitim sınıfı ile anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası süreçlerde destek sağlanıyor. Doğumların hem normal hem sezaryenle yeniden Pamukova'da yapılabilmesi, ilçede sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren önemli bir adım oldu.

Karasu, Serdivan, Geyve ve Hendek: Cerrahi çeşitlilik ve yeni üniteler

Karasu Devlet Hastanesi, yenilenen hekim kadrosuyla Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde ameliyat çeşitliliğini artırdı; geçen yıla göre toplam ameliyat sayısı iki katına yaklaştı. Cerrahi müdahalelerin ilçe hastanelerinde yaygınlaşması halkın ikamet ettiği yerde tedavi olanağı bulmasını sağladı.

Serdivan Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle kasık fıtığı ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk kez çok sayıda ameliyat başarıyla yapıldı. Geyve Devlet Hastanesi'nde kalça protezi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca Geyve ve Hendek hastanelerinde yeni göz üniteleri kurulumu tamamlandı; Hendek'te göz polikliniği sayısı ikiye çıkarken, Geyve'de mevcut göz polikliniğinin tetkik ve tedavi hizmet kalitesi arttı.

GETAT uygulamaları il genelinde yaygınlaşıyor

2014 yılında hizmete başlayan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Polikliniğinin ardından Akyazı, Hendek, Sapanca, Karasu, Ferizli, Geyve, Kaynarca ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanelerinde GETAT poliklinikleri açıldı. Bu polikliniklerde kupa, akupunktur, apiterapi, homeopati, proloterapi, mezoterapi, ozon ve osteopati gibi birçok alanda uygulamalar sertifikalı hekimler tarafından yapılıyor.

İl genelinde ilçe hastanelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve son dönem uygulamaları, Sakarya'da sağlık hizmetlerinin yerinde erişimini artırarak eğitim hastanesindeki yükün hafifletilmesine katkı sağlıyor.

