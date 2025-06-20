Sakarya'da SUV Aracı Çarptı: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'da SUV Aracın Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil yolunda ilerleyen ve sürücüsünün henüz kimliği ve plakası belirlenmeyen SUV, çöp atmak için dışarı çıkan kafe çalışanı Selime Şinas'a (50) çarptı.

Olayın Detayları

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Şinas, park halindeki bir aracın altına girdi. Olay anında çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kadının yapılan kontrollerinin ardından yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, aracın altından çıkardıkları Selime Şinas'ın cenazesini, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Polis, yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü aramakta.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.