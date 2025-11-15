Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL

Sakarya'da kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı

Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sakarya genelinde denetimler hız kazandı; kurala uymayan sürücülere idari yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Uygulama tarihleri ve ceza bilgisi

Geçmiş yıllarda 1 Aralık - 1 Nisan olarak uygulanan zorunluluk, bu yıl 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak şekilde güncellendi. Sakarya'da zorunluluğa uymayan sürücülere bu yıl için kesilecek idari para cezası 5.856 TL olarak belirlendi.

Lastikçi gözünden fiyat ve denetim değerlendirmesi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde lastik tamirciliği yapan Yusuf Boz, uygulamanın başlamasıyla denetimlerin arttığını belirterek sürücüleri uyardı. Boz, geçen yıl 700-800 TL olan kış lastiği değişim fiyatlarının bu yıl 900 ile 1.000 TL arasında başladığını ve lastik ebatına göre daha da arttığını söyledi. Sıfır lastik fiyatlarının ise 2.500 TL'den başladığını kaydetti.

Boz ayrıca, kuralı ihlal eden sürücülere uygulanan cezanın geçen yıl 4.069 TL iken bu yıl 5.856 TL olarak güncellendiğini hatırlattı.

Nelere dikkat edilmeli?

Boz, vatandaşların ucuz ürün tercihine dikkat çekerek, bazı ekonomik lastiklerin gerçek kış koşullarında yeterli performansı veremeyebileceğini vurguladı. Buna göre, kış lastiğinin ömrü yaklaşık 4-5 sezon olup, havaların tam olarak soğumaması nedeniyle bu yıl değişim yoğunluğunun geçen yıla göre daha sakin olduğunu belirtti.

Önemli bir hatırlatma olarak, kış lastiğinin yalnızca kar için değil, sıcaklıkların 7 derecenin altına düştüğü her durumda kullanılmasının önerildiği ifade edildi.

Sakarya Valiliği açıklaması

Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il sınırları içinde yük taşımacılığında ticari olarak kullanılan kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobillerin 15 Kasım 2025 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımına geçilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, düşük hava sıcaklıkları ve zeminde oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle yol tutuşunun artırılmasının ve muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Yetkililer ve lastik sektörü temsilcileri, sürücüleri kurallara uymaya ve güvenliği ön planda tutmaya çağırıyor.

