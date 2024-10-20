Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bebeğin Ölümü İddialarına Yanıt

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 2018 yılında bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili ortaya atılan ihmal iddialarına karşılık bir açıklama yaptı. Müdürlüğün yaptığı açıklamada, 6 yıl önceki süreçte herhangi bir kusur bulunmadığı ifade edildi.

İhmal İddialarına Cevap

Açıklamada, "Bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır." denildi.

Yanıltıcı Haberler

Ayrıca, ulusal basında yer alan "Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı" başlıklı haberin yanıltıcı ve asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.