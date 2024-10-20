DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.332.915,06 -0,59%

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bebeğin Ölümü İddialarına Yanıt

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 6 yıl önce bir bebeğin ölümündeki ihmal iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 20:39
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bebeğin Ölümü İddialarına Yanıt

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 2018 yılında bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili ortaya atılan ihmal iddialarına karşılık bir açıklama yaptı. Müdürlüğün yaptığı açıklamada, 6 yıl önceki süreçte herhangi bir kusur bulunmadığı ifade edildi.

İhmal İddialarına Cevap

Açıklamada, "Bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır." denildi.

Yanıltıcı Haberler

Ayrıca, ulusal basında yer alan "Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı" başlıklı haberin yanıltıcı ve asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastane Sevk İşlemleri Devam Ediyor
3
Gaziantep'te Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı
4
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları
5
İsrail'in Lübnan'da Düzenlediği Saldırıda İranlı Çift Hayatını Kaybetti
6
İspanya Ulusal Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
7
Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan Hükümlü Yakalandı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek