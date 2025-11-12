Sakaryalı Şehit Akın Karakuş'un Baba Ocağına Türk Bayrağı Asıldı

Sakaryalı Şehidin Baba Ocağına Türk Bayrağı Asıldı

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi neticesinde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş’un şehadet haberi Sakarya’daki baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Merzifon’da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş’un şehit olduğu bildirildi.

Ailenin anne ve babasının Gümüşhane’de olduğu, oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenildi. Haber, Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak’taki yakınlarına iletildi.

Haber verilmesi üzerine şehidin ağabeyi ve eniştesi Amasya Merzifon’a doğru yola çıktı. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın ederken, aile evine Türk bayrağı asıldı.

Başsağlığı Mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sosyal medyadan şehit haberini duyurarak baş sağlığı diledi. Alemdar’ın paylaşımı şu şekilde:

"Şehidin var Sakarya. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. ‘Biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz.’ Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımızda Hava Uçak Astsubay Başçavuş Akın Karakuş şehit düşmüştür. Yüce milletimizin başı sağolsun. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

