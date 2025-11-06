Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu

Toplantı Detayları

Manisa'nın Salihli ilçesinde, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Huzur Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili Yavuz Özdem, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Yılmaz Batır, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, okul servis taşıma kooperatifi başkanları ile apartman ve site yöneticileri katıldı.

Sunumlar ve Değerlendirmeler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ile İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Yılmaz Batır ilçedeki emniyet ve asayiş konularına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, güvenlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Kaymakam Güldoğan, "En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Salihli, huzurun ve güvenin şehridir. Bu ortamın korunmasında tüm paydaşlarla iş birliği içinde kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Toplantının Amacı

Huzur Toplantısı'nın; vatandaşların güvenlik taleplerinin değerlendirilmesi, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması ile tespit edilen sorunların ilgili kurumlarla koordineli şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından toplantı sona erdi.

