Şam'da PKK/YPG Karşıtı Gösteri Düzenlendi

Şam'da PKK/YPG'ye Karşı Yoğun Protesto

Suriye'nin başkenti Şam'da, Cuma namazı sonrası Emevi Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerdeki işgalinin son bulmasını istedi.

Gösteriye katılan çok sayıda sivil, ellerinde "PKK bölgede istikrarsızlığın sebebidir", "SDG, PKK'nın Suriye'deki koludur", "Başkan Şara ve Suriye ordusundan bizi terör örgütü PYD'den korumasını istiyoruz" yazılı dövizlerle destek verdiler.

Eylemde Yoğun İfade Özgürlüğü

Protesto sırasında, göstericiler terör örgütünün varlığının sona erdirilmesi ve DEAŞ dosyasının Suriye hükümetine teslim edilmesi talebinde bulundular. Gösteriye katılan Eymen Derk, PKK/YPG'nin ayrılıkçı bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, bu örgüte destek verenlerin halkına ihanet ettiğini belirtti.

Ünlü gazeteci Gusun Avad, PKK/YPG'nin bölgedeki varlığını bir işgal olarak nitelendirerek, uluslararası topluma bu örgüte verdiği desteği kesmesi çağrısında bulundu.

Zamil Sa'ab ise Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye'den PKK'nın bölgeden çıkarılması konusunda yardım beklediklerini ifade etti.