Samandağlı Balıkçının Cansız Bedeni Kuzey Kıbrıs’ta Bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize açılan Refik Sahiloğulları'nın (57) cansız bedeni 12 gün sonra Kuzey Kıbrıs Girne'de bulundu; cenazesi Samandağ'da toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:08
12 günlük aramanın ardından Refik Sahiloğulları'nın cenazesi memleketinde defnedildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık sabahı balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları'na ait tekne, daha sonra başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

Teknenin boş olduğunu gören balıkçı durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kendisinden bir daha haber alınamayan Sahiloğulları için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin 12 gün süren arama çalışmalarından sonuç çıkmadı.

Arama çalışmalarının ardından kayıp balıkçının cansız bedeni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu. Kimlik tespiti yapıldı ve aileye bilgi verildi.

Refik Sahiloğulları'nın cenazesi, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

