Samandağlı Balıkçının Cansız Bedeni Kuzey Kıbrıs’ta Bulundu

12 günlük aramanın ardından Refik Sahiloğulları'nın cenazesi memleketinde defnedildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık sabahı balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları'na ait tekne, daha sonra başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

Teknenin boş olduğunu gören balıkçı durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kendisinden bir daha haber alınamayan Sahiloğulları için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin 12 gün süren arama çalışmalarından sonuç çıkmadı.

Arama çalışmalarının ardından kayıp balıkçının cansız bedeni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu. Kimlik tespiti yapıldı ve aileye bilgi verildi.

Refik Sahiloğulları'nın cenazesi, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE TEKNEYLE AKDENİZ’E AÇILAN VE 12 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN BALIKÇININ CANSIZ BEDENİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN GİRNE KENTİNDE KARAYA VURMUŞ HALDE BULUNDU. KAYIP BALIKÇININ CENAZESİ SAMANDAĞ’DA DEFNEDİLDİ.