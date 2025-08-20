Sami Yusuf İstanbul'da 'Ecstasy' Konseri — Gelirlerden Bir Kısım Filistin'e

Sami Yusuf, İstanbul'da "Ecstasy: İki Deniz Arasında" ile Sahne Alıyor

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da vereceği konserde yeni albümü "Ecstasy: İki Deniz Arasında" parçalarını ilk kez seslendirecek. AA muhabirine konuşan Yusuf, Türkiye ve Türk müziğine duyduğu bağlılığı vurguladı.

Türk Müziğine ve Dinleyicilere Vefa

Yusuf, "Türkiye benim için çok önemli. Türk halkı, Türk kültürü benim için çok değerli. Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve tüm pop müzik türleriyle büyüdüm. Dinleyicilerimle ve Türk halkıyla tanışacağım için çok heyecanlıyım. Bu benim için bir onur." ifadeleriyle İstanbul konserinin kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

Sanatçı, ilgi alanının her zaman dünya müziği ve gelenekleri olduğunu belirterek, "Benim müzik türüm, bestelediğim, üzerinde çalıştığım müzik, aslında dünya müzik gelenekleridir. Bu müzik türünde, geleneksel enstrümanlara, geleneksel şiire karşı büyük bir sevgi ve bağ var. Mütevazı eserlerimi dinleyen herkes bu bağı hissedecektir." dedi.

Müziğe Yaklaşımı ve Sahne Hazırlığı

Sami Yusuf, müziği sadece eğlence olarak görmediğini, her konseri kutsal bir alan olarak değerlendirdiğini aktardı: "Her etkinliğimizde arkadaşlarıma kutsal bir alana girdiğimizi hatırlatırım. Bu (konser sahnesi) fiziksel değil, sesli ve ruhani bir alan."

Her konserinin benzersiz olduğunu söyleyen sanatçı, repertuvarında eski parçaların yeni düzenlemeleri ile albümünden eserlerin yer alacağını belirtti: "Ben hiçbir konserimde aynı şeyi yapmam. Bu yüzden çok az konser veriyorum. Çünkü her konser farklıdır." Ayrıca konserinde Türkiye'den solistlerin de yer alacağını ve kendi ekibini İstanbul'a getirdiğini dile getirdi.

Sahneden önce "dünyadan kopmaya, meditasyon ve zikir yapmaya" çalıştığını ifade eden Yusuf, içe dönük bir hazırlık süreci yaşadığını anlattı ve geleneksel müziğin mirasını korumanın önemine vurgu yaptı.

Filistin'e Destek ve Bağış

Yusuf, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını "Orada olanlar tüm uzmanlarının söylediği gibi, soykırımdır. Olanı olduğu gibi söylemek gerek." sözleriyle nitelendirirken, dünyanın çeşitli ülkelerinden insanların Filistin için destek verdiğini belirtti: "Bu samimi bir şey, yürekten geliyor. Yardım ediyorlar ve bir şeyler yapıyorlar. Desteklemek dışında başka bir neden için değil ve çabaların çoğu özel olarak yapılıyor. Özel çabaların çok daha önemli olduğuna inanıyorum."

İstanbul konserinin gelirlerinden belirli bir kısmının Filistin halkına bağışlanacağını söyleyen sanatçı, bu tür yardımların çoğunlukla özel yürütülmesinin daha doğru olduğunu ifade etti. Yusuf ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ile çalışmalarına da değindi.

Kitap, Dil ve Kültüre Katkı

Sami Yusuf, İnsan Yayınları'ndan çıkan "Sesin Ötesinde-Müzik, Sanat ve Maneviyat Üzerinde Düşünceler" adlı kitabının podcast röportajlarından derlendiğini anlattı. Kitabın genç dinleyicilerin sanat, felsefe ve geleneksel müziğe bakışını genişletebileceğini söyleyen Yusuf, "Belki bu kitapla Türkçemi de geliştirebilirim." ifadesini kullandı.

Yenikapı’da Buluşma ve Teşekkür

Türk dinleyicilerle yeniden İstanbul'da buluşacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yusuf, "Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sanatçılar ve dinleyiciler bir araya geldiklerinde çok büyülü, çok güzel şeyler oluyor ve tekrar burada olmaktan onur duyuyorum." dedi.

Sami Yusuf, 23 Ağustos'taki "Ecstasy: İki Deniz Arasında" konserinde yeni albümünden parçaları ilk kez seslendirirken, birçok Türk sanatçının yer alacağı etkinlikte Türk müziği ve şiirinin mirasıyla dünya geleneklerini bir araya getirecek.

