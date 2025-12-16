DOLAR
Samsun Beyaza Büründü: Ladik Akdağ ve Atakum Kocadağ’ta Kar

Samsun’da gece etkili kar yağışı Ladik Akdağ ve Atakum Kocadağ’ı beyaza bürüdü; Ladik Akdağ’da kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:43
Kartpostallık beyaz manzaralar oluştu

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Samsun’un önemli turizm noktalarından Ladik Akdağ ve Atakum Kocadağta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgedeki kış manzaraları sabah saatlerinde ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Kış turizminin Karadeniz’deki önemli merkezlerinden Ladik Akdağ Kayak Merkezinde yağan karla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Sisin de etkili olduğu Akdağ, gece yağan kar sonrası sabah tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Samsun’un doğa turizmi ve manzara noktaları arasında yer alan Atakum Kocadağda da etkisini gösterdi. Atakum ilçesine bağlı Erikli Mahallesinde oluşan görüntüler dron ile görüntülendi ve özellikle yüksek kesimlerde ortaya çıkan kış manzaraları dikkat çekti.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aynı zamanda kar yağışının turizm bölgelerinde estetik açıdan önemli görsel zenginlik sağladığı ifade edildi.

