Samsun Çarşamba'da kovalamaca kazası: 2'si polis 4 yaralı

Olayın detayları

Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesinda meydana gelen kazada, N.K. idaresindeki 55 A 8777 plakalı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğine ait araç, devriye görevi sırasında "dur" ihtarına uymayan motosikleti takip ederken park halindeki araca çarptı.

Çarpışma sonucu park halindeki aracın sürücüsü N.A.nın kullandığı 34 GG 1816 plakalı otomobil ile polis aracı sürücüsü, polis aracında bulunan F.G. ve 34 GG 1816 plakalı otomobilde bulunan M.A. yaralandı. Olayda toplam 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin polis olduğu bildirildi.

Kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.