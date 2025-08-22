DOLAR
41,01 -0,18%
EURO
47,66 0,1%
ALTIN
4.385,12 0,19%
BITCOIN
4.595.011,49 0,65%

Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı; çok sayıda kenevir, ruhsatsız tabanca ve kubar esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:16
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen çalışmalar sonucu Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon detayları

Ekipler gelen bir ihbarı değerlendirerek İ.Y. (68) ve İ.B. (43) hakkında uyuşturucu madde bulundurma iddiasına ulaştı. Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 72 kök kenevir bitkisi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; iki kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi, H.D. (64) hakkında alınan bilgi doğrultusunda gerçekleştirdiği aramada 12 kök kenevir bitkisi, 80 gram kubar esrar ile 7 gram tütün ve kubar esrar karışımı ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan
4
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
5
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
6
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
7
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası