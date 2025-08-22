Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen çalışmalar sonucu Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon detayları

Ekipler gelen bir ihbarı değerlendirerek İ.Y. (68) ve İ.B. (43) hakkında uyuşturucu madde bulundurma iddiasına ulaştı. Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 72 kök kenevir bitkisi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; iki kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi, H.D. (64) hakkında alınan bilgi doğrultusunda gerçekleştirdiği aramada 12 kök kenevir bitkisi, 80 gram kubar esrar ile 7 gram tütün ve kubar esrar karışımı ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.