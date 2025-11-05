Samsun'da 2,6 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri durdurduğu kamyonette yasa dışı avlandığı belirlenen 2,6 ton midye ele geçirip denize geri bıraktı; 37.770 TL ceza uygulandı.

Polis ekiplerinin ortak operasyonunda kamyonette yasa dışı midye bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun'da durdurulan bir kamyonette, yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilogram (2,6 ton) midye ele geçirildi.

Operasyonda görev alan birimler arasında İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yer aldı.

Ele geçirilen midyeler, doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı. Kaçak avlanmayla ilgili olarak ise Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

SAMSUN’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, AVLANMASI YASAK OLAN 2 TON 600 KİLOGRAM MİDYE ELE GEÇİRİLDİ.

