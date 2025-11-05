Samsun'da 2,6 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Polis ekiplerinin ortak operasyonunda kamyonette yasa dışı midye bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun'da durdurulan bir kamyonette, yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilogram (2,6 ton) midye ele geçirildi.

Operasyonda görev alan birimler arasında İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yer aldı.

Ele geçirilen midyeler, doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı. Kaçak avlanmayla ilgili olarak ise Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

