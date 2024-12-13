Samsun'da 20 Polis Memuruna Gemi Adamı Sertifikası

Samsun'da Gemi Adamı Kursunu Tamamlayan Polis Memurları Sertifika Aldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlama başarısını gösteren 20 polis memurunu sertifikalandırdı. Kursun kapanış töreni, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Yazılı bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü, kursun Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını belirtti. Sertifika alan polis memurları, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen zorlu eğitimle Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğinde görev almaya hazır hale getirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın Açıklamaları

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, denizlerin Türkiye için stratejik önemine dikkat çekti. Arıbaş, mavi vatan kavramının korunmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve gelişen dünya düzeninde denizlerin sadece ticaretin değil, aynı zamanda güvenliğin de kritik unsuru haline geldiğini ifade etti.

“Türk Emniyet Teşkilatı olarak karada olduğu gibi denizlerde de güçlü bir varlık göstermeye devam ediyoruz. Bugün sertifika alan arkadaşlarımız, mavi vatanımızı koruma noktasında önemli birer nefer olacaklar” diyen Arıbaş, kursiyerlerin azim ve kararlılığını takdir etti.

Arıbaş ayrıca, “Bu sertifikalar, Türk milletine ve mavi vatanımıza olan sadakatinizin bir nişanesidir. Sizler, denizlerdeki huzurun ve güvenliğin teminatı olacaksınız. Mavi vatan sadece bir coğrafi kavram değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesidir.” dedi.

Tören, sertifikaların İl Emniyet Müdürü Arıbaş tarafından kursiyerlere verilmesiyle sona erdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru, gemi adamı sertifikası aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru, gemi adamı sertifikası aldı.