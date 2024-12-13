DOLAR
34,92 -0,18%
EURO
36,69 -0,18%
ALTIN
2.988,38 0,7%
BITCOIN
3.541.452,9 -1,61%

Samsun'da 20 Polis Memuruna Gemi Adamı Sertifikası

Samsun'da 20 polis memuru, düzenlenen Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:34
Samsun'da 20 Polis Memuruna Gemi Adamı Sertifikası

Samsun'da Gemi Adamı Kursunu Tamamlayan Polis Memurları Sertifika Aldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlama başarısını gösteren 20 polis memurunu sertifikalandırdı. Kursun kapanış töreni, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Yazılı bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü, kursun Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını belirtti. Sertifika alan polis memurları, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen zorlu eğitimle Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğinde görev almaya hazır hale getirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın Açıklamaları

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, denizlerin Türkiye için stratejik önemine dikkat çekti. Arıbaş, mavi vatan kavramının korunmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve gelişen dünya düzeninde denizlerin sadece ticaretin değil, aynı zamanda güvenliğin de kritik unsuru haline geldiğini ifade etti.

“Türk Emniyet Teşkilatı olarak karada olduğu gibi denizlerde de güçlü bir varlık göstermeye devam ediyoruz. Bugün sertifika alan arkadaşlarımız, mavi vatanımızı koruma noktasında önemli birer nefer olacaklar” diyen Arıbaş, kursiyerlerin azim ve kararlılığını takdir etti.

Arıbaş ayrıca, “Bu sertifikalar, Türk milletine ve mavi vatanımıza olan sadakatinizin bir nişanesidir. Sizler, denizlerdeki huzurun ve güvenliğin teminatı olacaksınız. Mavi vatan sadece bir coğrafi kavram değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesidir.” dedi.

Tören, sertifikaların İl Emniyet Müdürü Arıbaş tarafından kursiyerlere verilmesiyle sona erdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi...

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru, gemi adamı sertifikası aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi...

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru, gemi adamı sertifikası aldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
2
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
3
Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Fatih Meclis Simülasyonu' Etkinliği Gerçekleştirildi
4
Broadcom'un Piyasa Değeri İlk Kez 1 Trilyon Doları Aştı
5
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Yaya Çarptı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı
6
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor
7
Bakan Tekin'den Şehit Taha Nergiz'in Ailesine Taziye Ziyareti

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç