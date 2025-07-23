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Samsun'da 489 Polis Adayı Mezun Oldu

Samsun 19 Mayıs POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 489 polis adayı düzenlenen törenle mezun oldu.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 23:03
Samsun'da 489 Polis Adayı Mezun Oldu

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 489 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, Atakum ilçesindeki 19 Mayıs POMEM yerleşkesinde gerçekleştirildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, gençlerin ülkenin huzuru ve güvenliği için en onurlu mesleklerden birini seçtiğini belirtti. Demir, "Polislik, milletin can ve mal güvenliğini gözeten, gecesi gündüzü olmayan bir görevdir. Bilin ki bu görevi layıkıyla yerine getiren her polis, milletimizin gönlünde daima ayrı bir yere sahiptir," dedi.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay ise, mezun olan adayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacak, hukukun üstünlüğüne bağlı ve vatansever bireyler olarak yetiştirdiklerini vurguladı.

Demiralay, "Öz güven sahibi, tarafsız ve milli değerlere bağlı vatan evlatları yetiştirmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Törende dönem birincisi Ali İmran Sakar yaş kütüğüne plaket çaktı, ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler verildi.

Mezuniyetin ardından yemin eden 489 polis adayı, kep atarak sevinçlerini arkadaşları, aileleri ve yakınları ile paylaştı. Törene Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 489 polis adayı...

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 489 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 489 polis adayı...

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 489 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

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