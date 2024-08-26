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Samsun'da Askeri Bando Konseri Büyük İlgi Gördü

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen askeri bando konseri, görsel ve müzikal bir şölen sundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:19
Samsun'da Askeri Bando Konseri Büyük İlgi Gördü

30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte askeri bando konseri verildi. Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, sahiplenilen değerleri bir arada kutlama fırsatını buldular.

Yerli ve Milli Silahlar Sergisi

Konser öncesinde, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ekipleri tarafından ilk yardım ile ilgili yerli ve milli silahların maketlerinin sergilendiği stant açıldı. Askeri personel, stantta bulunan silahlar ve askeri araçlar hakkında ziyaretçilere bilgilendirmelerde bulundu.

Konser ve And Okuma Töreni

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de askeri bando tarafından sunulan müzik dinletisi oldu. Katılımcılar, çeşitli marşlar ve eserlerin seslendirildiği bu anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi. Programın sonunda, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala da katılım göstererek komandolar tarafından okunan komando andına eşlik etti.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer...

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.

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