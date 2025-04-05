DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.127.726,72 1,84%

Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

Samsun'da polis, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yaparak sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:16
Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

Samsun'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kapsamındaki tedbirler gereği trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapsamlı bir trafik uygulaması yaptı. Ekipler, özellikle tatil döneminde yol güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerde bulundu.

Denetim esnasında, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının, cep telefonu kullanımının yasak olduğunun, şerit ihlalinin ve hız sınırlarının önemi ile uzun yolculuklarda sık molalar verilmesi konularında uyarılar yapıldı. Ayrıca, yolcuların emniyet kemerleri kontrol edilerek, sürücüler ve yolculara emniyet kemerinin önemi vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Devrilen Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Protestoları: Binlerce Kişi Azil Kararını Kınadı
3
Gazze'deki Çocuklar: Hayatta Kalma Mücadelesi ve Hüzün Dolu Gerçekler
4
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
5
Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı
6
Polis Haftası'nda Engel Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi
7
Gazze'de İnsani Görevlilere Yönelik İnfaz İddiaları: İsrail'in Açıklamaları Çürütüldü

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor