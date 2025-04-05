Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

Samsun'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kapsamındaki tedbirler gereği trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapsamlı bir trafik uygulaması yaptı. Ekipler, özellikle tatil döneminde yol güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerde bulundu.

Denetim esnasında, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının, cep telefonu kullanımının yasak olduğunun, şerit ihlalinin ve hız sınırlarının önemi ile uzun yolculuklarda sık molalar verilmesi konularında uyarılar yapıldı. Ayrıca, yolcuların emniyet kemerleri kontrol edilerek, sürücüler ve yolculara emniyet kemerinin önemi vurgulandı.