Samsun'da Çay Ocağında Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 456 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde çay ocağında 8 bin 456 sentetik ecza hapı ve pompalı tüfekle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:28
Samsun'da Çay Ocağında Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 456 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Çay Ocağında Uyuşturucu İstihbaratı

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon, uyuşturucu ticaretine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya koydu. 26 Ekim 2023 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni açılan bir çay ocağında uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde istihbarat aldı.

Yapılan Operasyonda Neler Bulundu?

Yapılan operasyonda, çay ocağının içerisine yerleştirilmiş bir valiz içinde toplamda 8 bin 456 sentetik ecza hapı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, R.T. (41) ve H.G. (24) isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Devam Eden Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Samsun'un Canik ilçesinde çay ocağında 8 bin 456 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı...

Samsun'un Canik ilçesinde çay ocağında 8 bin 456 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde çay ocağında 8 bin 456 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı...

Samsun'un Canik ilçesinde çay ocağında 8 bin 456 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

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