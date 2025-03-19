Samsun'da Çeşitli Suçlardan Aranan 23 Kişi Yakalandı

Samsun'da Suçlulara Yönelik Operasyon

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan çeşitli suçlardan hükümlü 23 kişiyi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Hedefteki Suçlar

Araniyoların arasında kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi ciddi suçlardan ceza almış kişilerin bulunduğu belirtildi.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda, aranan 23 hükümlü başarılı bir şekilde yakalandı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız bir tabanca, kurusıkı bir tabanca, bir av tüfeği ve toplamda 23 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Yakalanan hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.