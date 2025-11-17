Samsun'da Cezaevinden İzinli Çıkan Necip Sezer Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan 39 yaşındaki Necip Sezer, evinin balkonunda ölü bulundu; cenaze kesin ölüm sebebi için adli tıpa gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 20:18
İlkadım'da şüpheli ölüm

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan Necip Sezer (39), evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olduğu öğrenilen Sezer'den iki gündür haber alamayan yakınları, yaşadığı adrese gitti.

Yakınları, 5 katlı binanın son katındaki dairede bulunan balkonda hareketsiz yatan Sezer'i görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sezer'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın şüpheli olduğu belirtilirken, Sezer'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderileceği öğrenildi.

