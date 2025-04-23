Samsun'da Çocuklar, Filistinli Akranları İçin Karadeniz'e Karanfil Bıraktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kalkancı İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli akranları için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yapılan etkinlikte, Karadeniz'e karanfil bırakılarak, bu trajediye dikkat çekildi.

Etkinlik, Atakum ilçesindeki Halk İskelesi'nde gerçekleştirildi. Öğrenciler, Filistinli çocuklar için denize karanfil bırakarak, onların yaşam hakları ve bu acılara yönelik farkındalık yaratmak istediklerini ifade ettiler.

Okul Yönetiminin Mesajı

Okul Müdürü Ayhan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de hayatını kaybeden çocukları anmak istedik. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, acımasızca katledilen şehit çocuklarımızı unutmayalım. Filistin ile dayanışma içinde olmak istiyoruz," dedi.

Farkındalık Yaratma Çabası

Sınıf öğretmeni Aydoğan Serarslan, "Türkiye'deki çocuklar çok şanslı, ancak dünyanın birçok yerinde çocuklar bombaların altında yaşamak zorunda kalıyor. Bu nedenle Gazze'deki çocuklara dikkat çekmek için bu etkinlik düzenlendi," ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Duygu ve Düşünceleri

4. sınıf öğrencisi Zeynep Köksal, "Gazze'de ölen çocuklar da kendi yaşam ve eğitim haklarına sahip. Onlar için sesimizi yükseltmeliyiz," dedi. 9 yaşındaki Elif Gümüş ise, "Filistin'de haksız yere ölen çocukların haklarını savunuyoruz. Eğer daha fazla insan bu konuda ses çıkartırsa, belki de savaş sona erer," diyerek umutlarını dile getirdi.

Samsun'da çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtları için Karadeniz'e karanfil bıraktı. İlkadım ilçesindeki Kalkancı İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Filistin'de saldırılar sonucu yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Samsun'da çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtları için Karadeniz'e karanfil bıraktı. İlkadım ilçesindeki Kalkancı İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Filistin'de saldırılar sonucu yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.