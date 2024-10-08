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Samsun'da Denetimli Serbestlik Projesi ile Boyacılık Eğitimi

Samsun'da 'Emeğimiz Eğitim İçin Projesi' ile denetimli serbestlik yükümlüleri boyacılık eğitimi alarak topluma kazandırılıyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:22
Samsun'da Denetimli Serbestlik Projesi ile Boyacılık Eğitimi

Samsun'da Boyacılık Eğitimi ile Çalışma Hayatına Katkı

Samsun'da "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" çerçevesinde, 10 denetimli serbestlik yükümlüsüne boyacılık eğitimi vererek onların mesleki becerilerini geliştirmek ve toplumla buluşturmak amaçlanıyor. Eğitim alan yükümlüler, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde boya, badana, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştiriyor.

Projenin Amaçları ve İşleyişi

Bu projede, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Canik Halk Eğitim Merkezi iş birliği yapmaktadır. Yargılanmış bireylerin kamu yararına hizmet ederek topluma kazandırılması hedeflenmektedir. Proje ile birlikte yükümlülere sorumluluk alma fırsatı sunulmakta ve köy okullarının da ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır. Yükümlülerin Katkıları

Boya işlemlerinin yanı sıra yükümlüler Abdullahpaşa ve Gürçeşme Camisi'ni de boyayarak projeye katkı sağlıyorlar. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, denetimli serbestliğin modern bir infaz sistemi olduğunu belirtirken, bu sistemin bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Denetimli Serbestlik ve Eğitim İçin yapılan Çalışmalar

Kılıç, kamuya yararlı işte ücretsiz çalışmanın, yükümlülerin kurallara uyma becerisini artıracağını ve meslek edinmelerine yardımcı olacağını ifade ediyor. Ayrıca, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile kütüphanelerin bakım ihtiyaçları karşılanmaktadır. Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi

Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan bu kütüphanede, okuma salonları, çocuk bölümü, görme engelliler bölümü ve kafeterya yer alıyor. Çocuklar için tasarlanmış canlı renklerdeki bölüm, genç okuyuculara kitap sevgisi aşılamayı hedefliyor.

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli...

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli serbestlik yükümlüsü, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinin boya ve onarım işlerini yaparak tecrübe kazanıyor.

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli...

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli serbestlik yükümlüsü, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinin boya ve onarım işlerini yaparak tecrübe kazanıyor.

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli...

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli serbestlik yükümlüsü, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinin boya ve onarım işlerini yaparak tecrübe kazanıyor.

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli...

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli serbestlik yükümlüsü, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinin boya ve onarım işlerini yaparak tecrübe kazanıyor.

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli...

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli serbestlik yükümlüsü, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinin boya ve onarım işlerini yaparak tecrübe kazanıyor.

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli...

Samsun'da yürütülen "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında eğitim verilen 10 denetimli serbestlik yükümlüsü, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesinin boya ve onarım işlerini yaparak tecrübe kazanıyor.

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