Samsun'da Direnişten Dirilişe: Kudüs Gecesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Direnişten Dirilişe Kudüs Gecesi" Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve Dr. Cemal Amr konferansıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:28
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği iş birliğiyle düzenlenen Direnişten Dirilişe Kudüs Gecesi, Samsun Büyükşehir Belediye Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi.

Açılış ve konuşmalar

Programın ilk bölümü Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde açılış konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı Mirasımız Kudüs Derneği Başkanı Vahdettin Dumanoğlu yaptı.

Dumanoğlu konuşmasında, "Kudüs, 400 yıl boyunca Osmanlı’nın bir şehri olarak yönetilmiştir. Kanıyla, canıyla bizlerin bir parçasıdır. Dernek olarak Samsun’da Kudüs bilincini oluşturmak için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde okullarda Kudüs sunumları yapmaya gayret ediyoruz. Farklı yaş gruplarındaki miniklerimize Kudüs bilincini kazandırmaya çalışıyoruz. Üniversiteli gençlerle de farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Belediyeden destek mesajı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, "İnsanlık ve dünya çok önemli imtihanlardan geçiyor. Son 50 yıldır hem dünyada hem de büyük coğrafyamızda tarihe not düşecek olaylar yaşanıyor. Tarih sayfaları yazılırken Filistin’in ve İslam coğrafyasının yaşadığı bu problemleri ruhunda hisseden bizler, bugün bunları maalesef bizzat yaşıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, yüreğimizin derinliklerinden gelen bütün sızıyı ve bütün acıyı; onların rahata kavuşması için yapılabilecek tüm hazırlıkları ve çalışmaları gönülden desteklemeye her zaman hazırız" diye konuştu.

Kudüs tarihi ve çağrı

Dr. Cemal Amr ise Kudüs tarihi üzerine verdiği konferansta şu ifadeleri kullandı: "Şunu bilmelisiniz ki siz peygamberimizin izinden gidiyorsunuz. Şu an burada toplandık; peygamberlerimiz de Mescid-i Aksa’da toplanmışlardı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem), orada diğer peygamberlere imamlık yaptı. O gün peygamberimizin yanında melekler vardı. Dünyanın en geniş mescidinde namaz kıldılar. Orada bir konferans yaptılar. Bu konferans; Oslo’da, Birleşmiş Milletler’de yapılan boş ve anlamsız konferanslar gibi değil, Allah’ın bizzat şahitlik ettiği bir konferanstı. Bizler de bugün burada, peygamberlerin izinden giderek toplanıyoruz. Sizler Mescid-i Aksa’yı yüzyıllar boyunca korudunuz. Türkiye, Mescid-i Aksa’yı 400 yıl boyunca muhafaza etti; İslam sancağını dalgalandırdı. Türkiye Kudüs’ü unutmayacak, sizler de unutmayın. Kudüs’te 25 bin Türk şehidi bulunmaktadır. Türkiye’den bazı sivil toplum kuruluşları oraya giderek surlar inşa etti. Bu surların üzerine ’bu, Türk halkının bir hediyesidir’ yazılı bir taş asıldı. Yahudiler bu taşa tahammül edemedi ve taşı söktürdüler. Bu nasıl bir zulümdür? Bu şehir nasıl bir zulüm altında yaşamaktadır? İslam ümmeti, Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmadıkça asla zafer elde edemeyecektir. Çünkü Aksa’ya ismini veren Allah’tır"

Program, Kudüs çekilişi ile son buldu.

