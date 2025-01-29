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Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 hurda aracın ruhsatını çaldıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:58
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, 10 hurda aracın ruhsatının çalındığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Tekkeköy'deki bir iş yerinden 23 Ocak tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Teknik ve Fiziki Takip

Olayın faillerini belirlemek amacıyla teknik ve fiziki takip gerçekleştiren güvenlik güçleri, zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda S.D. (30) ve P.A. (34) isimli şüpheliler yakalandı.

Ruhsatlar Sahibine İade Edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Ele geçirilen ruhsatlar ise sahiplerine teslim edildi. Bu olay, Samsun'daki hırsızlıkla mücadele çalışmalarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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