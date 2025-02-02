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Samsun'da İçme Suyu İsale Hattı Patladı: Çevre Su Altında Kaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama, sokakları su altında bıraktı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:31
Samsun'da İçme Suyu İsale Hattı Patladı: Çevre Su Altında Kaldı

Samsun'da İçme Suyu İsale Hattında Patlama!

Samsun'un İlkadım ilçesi'nde, Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'nde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Olay, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin yürüttüğü kapalı kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları sırasında gerçekleşti.

Patlama, tazyikli suyun metrelerce yükseğe fışkırmasına sebep oldu ve bu durum çevredeki yolları su altında bıraktı. Patlama sonrası SASKİ ekipleri hızlıca onarım çalışmaları başlattı. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından...

Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından...

Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı.

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