Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu'nda çevre düzenlemesi yapıyor; Şehir Tanıtım Merkezi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:00
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu yenileme çalışmaları sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki dönüşüm projeleri kapsamında İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolunda çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Proje, bölgenin kent içi yaşam ve ziyaretçi deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yenileme planı çerçevesinde meydanın estetik dokusu ön plana çıkarılırken, yeşil alanların artırıldığı ve sosyal buluşma noktalarının güçlendirildiği düzenlemeler yapılıyor. Tamamlandığında alanın modern görünümü ve ferah kamusal mekânlarıyla Samsunlular için yeni bir çekim merkezi olması amaçlanıyor.

Şehir Tanıtım Merkezi ile tanıtımda yeni dönem

Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalara paralel olarak şehrin tanıtımına katkı sağlayacak Şehir Tanıtım Merkezini hayata geçiriyor. Hem kent sakinlerinin hem de kente gelen misafirlerin Samsun'u daha yakından tanımasını sağlayacak merkez, ilin kültürel, tarihi ve turistik değerlerini tek çatı altında toplayarak tanıtımda kilit rol oynayacak.

Turizm potansiyeli hızla artan Samsun'un hedeflerine ivme kazandırması beklenen proje kapsamında, Şehir Tanıtım Merkezi'nde çalışmalar büyük oranda tamamlandı ve bölgedeki düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin cazibesinin artması öngörülüyor.

