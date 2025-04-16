Samsun'da Keşanlı Ali Destanı Tiyatrosu İle Sanat Rüzgarı Esti

Samsun'da Keşanlı Ali Destanı Tiyatrosu

Samsun'un Atakum ilçesinde, Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Oyun, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Samsun Okulum Sahnede Projesi kapsamındaki etkinliklerden biri olarak sahnelendi.

Başarılı Performans

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tiyatro ekibi tarafından sahnelenen Keşanlı Ali Destanı, Yönetmen Sabri Başturan yönetiminde dikkat çekici bir performansla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sanat Etkinlikleriyle Zenginleşen Günler

Bu proje, Samsun'daki okullarda tiyatro, şiir, müzik dinletisi ve resim sergisi gibi çeşitli sanatsal etkinliklerin festival atmosferi içinde daha geniş izleyici kitlelerine ulaştırılmasına yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde "Samsun Okulum Sahnede Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tiyatro ekibi tarafından Keşanlı Ali Destanı oyunu sahnelendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde "Samsun Okulum Sahnede Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tiyatro ekibi tarafından Keşanlı Ali Destanı oyunu sahnelendi.