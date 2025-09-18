Samsun'da KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları

Samsun'da KGYS kameralarına yansıyan kazalar

Samsun'daki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM Trafik Başkanlığı) tarafından internet sitesinde yayımlandı.

Kaydedilen olayların özellikleri

Paylaşımda, Samsun'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi. Özellikle kavşaklarda yaşanan motosiklet kazaları dikkat çekti.

Trafik Başkanlığı'nın notu

EGM Trafik Başkanlığı, görüntüleri yayınlarken internet sitesinde şu uyarıya yer verdi: "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi".