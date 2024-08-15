Samsun'da Kırtasiye Ürünlerine Yoğun Denetim Yapıldı

Samsun'da Kırtasiye Ürünlerine Yoğun Denetim

Samsun, yeni eğitim ve öğretim yılına girmeden önce kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin Amacı

Samsun İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir süre kala, kent genelindeki kırtasiye ürünleri satan zincir marketler ve perakende işletmelerde denetim yaptı.

Fiyat Etiketi ve Güvenlik Kontrolleri

Denetimlerde, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ayrıca, ürünlerin güvenliğini kontrol ederek, potansiyel riskler hakkında tespitlerde bulundular.

Tüketici Bilgilendirmesi

Denetim sırasında, ürün etiket bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunun kontrol edilmesi, tüketicilerin güvenli ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Denetimler Devam Edecek

Yetkililer, okul sezonunun başlamasının ardından da denetimlerin süreceğini belirtti; bu sayede, tüketicilerin korunması hedefleniyor.

Samsun'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Samsun'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Samsun'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Samsun'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Samsun'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Samsun'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Samsun'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.