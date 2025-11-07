Samsun'da Kış Tedbirleri Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında

Samsun'da Kış Tedbirleri İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsimi öncesi alınacak tedbirler ve kurumlar arası işbirliği kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, kış mevsiminde olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkilememesi için yapılacak çalışmaların etkinliğinin artırılması ve karşılaşılabilecek sorunlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Geçmiş yıllarda yaşanan yoğun kar yağışları dikkate alınarak benzer aksaklıkların önüne geçilmesine yönelik önlemler değerlendirildi.

Kurum temsilcileri, ulaşımın aksamaması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve olası afetlere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi yönünde görüş ve önerilerini paylaştı.

Katılımcılar ve ev sahipliği

Toplantıya Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Katılımcılar arasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, ilçe belediyelerinin temsilcileri ile ilgili kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri yer aldı.

