Samsun'da Kuvvetli Yağış: Bafra'ya Metrekareye 27 Kilo Yağış

Samsun'da Kuvvetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Soğuk hava dalgasının etkisindeki Samsun genelinde kuvvetli sağanak, kent yaşamını zorlaştırdı. Son 24 saatte özellikle Bafra ilçesinde metrekareye 27 kilo yağış düştü.

Kent genelinde hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 7 dereceye kadar gerilerken, şehir merkezi ve birçok ilçede sağanak etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde yağış, karla karışık yağmur şeklinde görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün saat 06.00ya kadar ölçülen yağış miktarı Bafra’da 27 kilo olarak kayda geçti. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Son 24 Saatte En Çok Yağış Alan İller

MGM verilerine göre son 24 saatte en çok yağış alan il Sinop oldu. Ayancık ilçesinde metrekareye 65 kilo yağış düştü. Sinop’un ardından son 24 saatte en çok yağış alan iller sırasıyla Giresun-Çanakçı, Rize-Pazar, Trabzon-Beşikdüzü, Ordu-Perşembe, Artvin-Arhavi, Kastamonu-Şenpazar ve Samsun-Bafra olarak sıralandı.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

MGM 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun’da hava sıcaklıklarının 3-5 derece daha düşmesini tahmin ediyor. Yarın ve Perşembe günü gündüz sıcaklığının 4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bugün için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

"Sabah saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Yağışların bölgenin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

